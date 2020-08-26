Стали известны подробности уголовного дела о незаконной организации азартных игр в Пензе Криминал

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Житель Пензы, которому вменяются незаконные организация и проведение азартных игр, также подозревается в нарушении авторских прав. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, в период с сентября 2018 года по май 2020-го житель Пензы 1974 года рождения арендовал помещение на территории Первомайского района города, где организовал размещение нескольких единиц игрового оборудования и установку на них программных приложений, позволяющих осуществлять игровой процесс с получением денежного выигрыша. Он осуществлял общее руководство незаконной игорной деятельностью, вел учет и распределение полученных доходов от азартных игр», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что, согласно материалам дела, мужчина без оформления с правообладателем договора в соответствии с требованиями гражданского законодательства незаконно установил приобретенные программные приложения на компьютерное оборудование для проведения азартных игр.

«В результате противоправного использования программ злоумышленник нарушил авторские права, причинив правообладателю имущественный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 1 млн. рублей», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, игровое оборудование было изъято в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий.