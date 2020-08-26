В Кузнецке по факту гибели подростка возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 26 августа 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» возбуждено в Кузнецке Пензенской области по факту гибели подростка. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, утром 26 августа в городе Кузнецке при производстве работ по погрузке в «КамАЗ» железобетонных изделий произошло падение одного из них на несовершеннолетнего 2003 года рождения. Подросток от полученных телесных повреждений скончался в лечебном учреждении Пензы», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.