В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве сестры Криминал

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Мужчина 1974 года рождения, обвиняемый в убийстве сестры, заключен под стражу в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, 18 августа обвиняемый употреблял спиртное в компании сестры и еще одного родственника в квартире дома на улице Кулибина в Пензе. Утром следующего дня между злоумышленником и сестрой произошел конфликт из-за оставшегося алкоголя. Потерпевшая в ходе разговора оскорбила брата нецензурными выражениями, тот, разозлившись, взял на кухне нож и нанес им один удар в спину сестры», — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что женщина 1980 года рождения скончалась на месте происшествия.

«Обвиняемый после совершения убийства лег спать и только через несколько часов сообщил родственникам о произошедшем», — отметила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в рамках уголовного дела, возбужденного по факту убийства, назначен ряд судебных экспертиз.