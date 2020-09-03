Жительница Подмосковья задержана в Пензе по подозрению в сбыте героина Криминал

Пенза, 3 сентября 2020. PenzaNews. Жительница Московской области 1980 года рождения задержана в Пензе по подозрению в сбыте героина после попытки оставить два свертка с наркотиком в тайниках на территории Ленинского района. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«При личном досмотре оперативники обнаружили у нее шесть таких же свертков, предназначенных для дальнейшего распространения», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в квартире, которую гражданка снимала посуточно для хранения и фасовки запрещенных веществ на более мелкие партии, было обнаружено 110 свертков с героином общим весом около 250 граммов.

«Предварительно установлено, что злоумышленница приехала в Пензу для сбыта героина в третий раз. Она действовала по указанию лиц, находящихся за пределами Российской Федерации», — пояснили в пресс-службе.

В управлении отметили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело.