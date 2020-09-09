Восстановлена картина конфликта в подъезде дома в центре Пензы, где зарезали пенсионерку Криминал

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники правоохранительных органов восстановили картину конфликта между 72-летней пенсионеркой и бродягой, поселившимся на лестничной клетке многоквартирного дома на улице Максима Горького в Пензе, который завершился смертью пожилой женщиной.

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«Вечером 26 августа в дежурную часть отдела полиции №1 управления МВД России по городу Пензе поступило сообщение о том, что в подъезде многоквартирного дома на улице Максима Горького между вторым и третьим этажами обнаружена пожилая женщина в крови. Информацию незамедлительно передали в службу скорой помощи. Первыми по указанному адресу прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, которые нашли потерпевшую лежавшей на ступенях в тяжелом состоянии. От полученных телесных повреждений она вскоре скончалась», — прокомментировали случившееся в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на левом предплечье потерпевшей виднелось несколько колото-резаных ранений, а рядом лежали ключи, предположительно, от квартиры женщины.

«Соседи подтвердили, что 72-летняя соседка проживала на четвертом этаже. Именно туда оперативников привели следы крови на лестнице. Кровь была как на лестничной площадке, так и в прихожей квартиры. Ее обнаружили и на трубке стационарного телефона. Это позволило сотрудникам полиции предположить, что погибшая пыталась позвонить по телефону, чтобы позвать на помощь, но сделать это по каким-то причинам не смогла», — сказали в пресс-службе.

В УМВД пояснили, что, как было установлено позднее, некоторое время назад в подъезде — между чердаком и верхним этажом — поселился бродяга, которого пенсионерка безуспешно пыталась выгнать на улицу.

«Сыщики выяснили приметы человека, ночевавшего в подъезде, и приступили к его поискам. В ходе оперативно-разыскных мероприятий примерно через полтора часа после поступления сообщения о преступлении сотрудники уголовного розыска на улице Московской заметили мужчину неопрятного вида, по приметам похожего на разыскиваемого. При себе он имел рюкзак, на котором были видны следы крови. На брюках и кроссовках мужчины также была кровь», — отметили в пресс-службе, уточнив, что в рюкзаке у него находился нож.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый оказался 32-летним уроженцем Кузнецка, ранее привлекавшимся к уголовной ответственности; жильцы дома опознали его как человека, с которым был конфликт у погибшей.

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала собеседница агентства.