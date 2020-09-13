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В Спасске возбуждено дело по факту кражи со счета женщины 165 тыс. рублей

17:10 | 13.09.2020 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи 165 тыс. рублей с банковского счета 32-летней жительницы Спасска Пензенской области.

В Спасске возбуждено дело по факту кражи со счета женщины 165 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, ранее женщине позвонил незнакомец, который представился работником банка.

«Он сказал, что на имя собеседницы якобы оформлен потребительский кредит на сумму 500 тыс. рублей», — отметили в полиции.

В ведомстве добавили, что злоумышленник убедил женщину в необходимости погашения данной суммы путем выполнения определенных инструкций, выполнив которые, она обнаружила списание крупной суммы.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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