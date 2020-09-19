В Пензе 11 человек обвиняются в мошенничестве на 900 тыс. рублей Криминал

Пенза, 19 сентября 2020. PenzaNews. Одиннадцать человек — жители Пензенской области и еще трех регионов России — обвиняются в мошенничестве с газовым оборудованием не менее чем на 900 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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«Как установлено в ходе расследования, с августа 2017 года по июль 2019-го злоумышленники в составе организованной группы под предлогом проверки газового оборудования приходили в квартиры престарелых граждан на территории Пензенской области, создавали видимость его неисправности и заявляли о риске утечки газа. Убеждая стариков в необходимости оснащения жилища газоанализаторами и комплексами пожаротушения, возможности привлечения к административной ответственности в случае их отсутствия, они продавали доверчивым гражданам оборудование по завышенным ценам», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что жертвами аферистов становились пенсионеры, ветераны Великой Отечественной войны, труда и инвалиды.

«Всего за указанный период от действий мошенников пострадали 55 лиц престарелого возраста», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве пояснили, что после вручения фигурантам обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.