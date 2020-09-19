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В Пензе предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в смерти матери

14:17 | 19.09.2020 | Криминал

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Пенза, 19 сентября 2020. PenzaNews. 49-летний житель Пензы предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти матери. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе предстанет перед судом мужчина, обвиняемый в смерти матери. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 24 июня обвиняемый распивал алкогольные напитки в одном из баров. После его возвращения домой — в квартиру на улице Ладожской в Пензе — между ним и матерью произошел конфликт. Пенсионерка стала упрекать сына в том, что он не работает и злоупотребляет спиртным. Разозлившись, мужчина нанес множественные удары руками по телу и голове потерпевшей. Затем он вновь пошел в бар», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что впоследствии обвиняемый по телефону сообщил родственнице о смерти матери, после чего в квартиру пришли полицейские.

«Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшая скончалась на месте происшествия через несколько минут после причинения телесных повреждений от тупой травмы груди с множественными переломами ребер», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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