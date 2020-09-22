В Пензе завершено расследование дела об организации незаконной миграции Криминал

Пенза, 22 сентября 2020. PenzaNews. Сотрудники УМВД России по Пензенской области завершили расследование уголовного дела об организации незаконной миграции, фигурантами которого являются 17 жителей Москвы, Нижнего Новгорода и Пензы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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«По версии следствия, в период с декабря 2017 года по январь 2019-го злоумышленники легализовали пребывание на территории региона не менее 50 иностранных граждан, которые приехали из государств ближнего и дальнего зарубежья. Согласно законодательству Российской Федерации, ряду категорий мигрантов для получения разрешительных документов необходимо сдать соответствующие экзамены на базе учебных центров. Предварительно установлено, что фигуранты организовали систему помощи иностранцам во время таких испытаний. Они подсказывали правильные ответы, предоставляли листы с записями, с которых мигрантам при выполнении тестовых заданий достаточно было переписать правильный текст», — сказала она.

Ирина Волк отметила, что противоправная деятельность была выявлена и пресечена сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью управления угрозыска УМВД России по Пензенской области и регионального УФСБ.

«Расследование уголовного дела продолжалось почти два года. В рамках предварительного следствия было назначено и проведено десять экспертиз, в том числе комплексная психолого-лингвистическая судебная экспертиза по видеофайлам с записями проведения испытаний. Эксперты установили, что речь экзаменуемых не является воспроизведением собственных мыслей на русском языке, а повторяет сторонние установки», — пояснила официальный представитель МВД России.

Она добавила, что проведено 27 обысков, изъяты документы, в том числе экзаменационные материалы, а также телефоны, ноутбуки, компьютеры и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

«Допрошено свыше 120 свидетелей. Объем материалов уголовного дела составил 55 томов», — уточнила Ирина Волк.

Как сообщает «МВД медиа», в настоящее время уголовное дело направлено прокурору Ленинского района Пензы для утверждения обвинительного заключения.