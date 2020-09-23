По факту исчезновения ребенка под Пензой возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», возбуждено в рабочем поселке Мокшан Пензенской области по факту безвестного исчезновения 13-летнего школьника для детального установления обстоятельств случившегося следственным путем. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения подростка и его розыск», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, около 7.30 минувшего вторника, 22 сентября, мальчик вышел из дома на улице Совхозной в Мокшане в школу, но на занятия не явился.

«До настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы разыскиваемого: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Одет в бежевую куртку с рукавами синего цвета, черные джинсы, на ногах — черные кроссовки. При себе имеет рюкзак синего цвета и пакет со второй обувью», — уточнила Татьяна Махницкая.