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По факту исчезновения ребенка под Пензой возбуждено уголовное дело

15:28 | 23.09.2020 | Криминал

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Пенза, 23 сентября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», возбуждено в рабочем поселке Мокшан Пензенской области по факту безвестного исчезновения 13-летнего школьника для детального установления обстоятельств случившегося следственным путем. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По факту исчезновения ребенка под Пензой возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время следователями и криминалистами проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения подростка и его розыск», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, по предварительным данным, около 7.30 минувшего вторника, 22 сентября, мальчик вышел из дома на улице Совхозной в Мокшане в школу, но на занятия не явился.

«До настоящего времени его местонахождение не установлено. Приметы разыскиваемого: рост 170 см, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. Одет в бежевую куртку с рукавами синего цвета, черные джинсы, на ногах — черные кроссовки. При себе имеет рюкзак синего цвета и пакет со второй обувью», — уточнила Татьяна Махницкая.

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