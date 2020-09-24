В Кузнецком районе тракториста заподозрили в поджоге сельхозтехники Криминал

Пенза, 24 сентября 2020. PenzaNews. Житель Кузнецкого района Пензенской области 1970 года рождения подозревается в поджоге техники сельскохозяйственной организации в поле вблизи села Шелемис. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

«Огонь повредил три трактора, грузовой автомобиль и бензовоз», — уточнили в ведомстве.

В полиции отметили, что мужчина признался в содеянном и объяснил свой поступок неприязненными отношениями с управляющим сельхозорганизации, сложившимися задолго до поджога, совершенного 16 июля.

«Установлено, что подозреваемый устроился на работу в данную организацию трактористом несколькими днями ранее. Ущерб, причиненный его действиями, составил более 2,3 млн. рублей», — сказали в пресс-службе.

В УМВД добавили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».