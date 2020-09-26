В Иссе мужчина приговорен к 11 годам колонии за убийство таксиста и поджог его машины Криминал

Пенза, 26 сентября 2020. PenzaNews. Житель Мокшанского района Пензенской области приговорен к 11 годам колонии строгого режима за убийство таксиста и поджог его машины. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 5 марта 2020 года в Иссе на улице Лебедева между потерпевшим, занимавшимся частным извозом, и пассажиром, находившимся в салоне автомашины «Lada Granta», возник конфликт, в ходе которого последний нанес острием отвертки не менее одного удара в область грудной клетки водителя. Мужчина от полученного ранения скончался на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что затем, согласно материалам дела, злоумышленник с помощью зажигалки поджег переднюю часть салона автомобиля, где находилось тело потерпевшего.

«Транспортное средство, а также находившиеся в нем денежные средства водителя в размере 10 тыс. рублей были уничтожены. Противоправными действиями злоумышленника потерпевшему был причинен значительный материальный ущерб на сумму более 210 тыс. рублей», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, приговор суда пока не вступил в законную силу.