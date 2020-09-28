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Фермер из Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества при покупке удобрений

10:10 | 28.09.2020 | Криминал

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Пенза, 28 сентября 2020. PenzaNews. Фермер из Нижнего Ломова Пензенской области лишился более 700 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенника при покупке удобрений через интернет.

Фермер из Нижнего Ломова стал жертвой мошенничества при покупке удобрений. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В конце августа мужчина по электронной почте получил письмо с предложением приобрести минеральные удобрения. В ходе переписки фермер договорился о покупке 40 тонн товара. После этого ему позвонил неизвестный, который обсудил с заказчиком цену и способ доставки. На следующий день гражданин отправился в банк, где через оператора перевел 714 тыс. рублей по реквизитам из электронного письма, но товар до сих пор не получил», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что на звонки покупателя по контактному телефону теперь никто не отвечает.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

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