В Белинском районе начата проверка по факту мошенничества почти на 950 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Полиция начала проверку по факту мошенничества почти на 950 тыс. рублей, жертвой которого стал директор сельскохозяйственной организации, осуществляющей деятельность в Белинском районе Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, по словам мужчины, организация заключила с индивидуальным предпринимателем договор на поставку дизельного топлива.

«Через какое-то время на его электронную почту неизвестные прислали счет с реквизитами на оплату дизтоплива. Мужчина перечислил денежные средства в размере 949 тыс. рублей, однако товар предпринимателю так и не был поставлен», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.