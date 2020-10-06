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В Бессоновке завершено расследование дела о разбое и убийстве пенсионерки

17:48 | 06.10.2020 | Криминал

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Пенза, 6 октября 2020. PenzaNews. Сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершили расследование уголовного в отношении двоих жителей Бессоновки, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Бессоновке завершено расследование дела о разбое и убийстве пенсионерки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, утром 12 мая двое мужчин 1978 и 1982 годов рождения распивали спиртное в селе Бессоновка. Один из злоумышленников, располагая информацией о наличии у пожилой местной жительницы накоплений, предложил приятелю напасть на нее с целью хищения принадлежащих ей денежных средств. Вооружившись ножами, подельники пришли к дому пенсионерки в тот же день. Зайдя внутрь, обвиняемый 1978 года рождения напал на пенсионерку. После того как потерпевшая попыталась выйти из дома, в дверном проеме ее встретил второй соучастник», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что, согласно материалам дела, обвиняемые нанесли пожилой женщине ножами, руками и ногами несколько ударов, в результате та скончалась на месте происшествия.

«После причинения телесных повреждений подельники обыскали дом. Обнаружив денежные средства в размере 30 тыс. рублей и похитив их, они скрылись с места преступления, поделив похищенное поровну. От ножей мужчины избавились на улице, выбросив их в кусты», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, 41-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей, хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью, 37-летний — за неуплату алиментов и нарушение правил дорожного движения лицом.

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