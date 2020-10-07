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В Пензе таксист попытался передать в колонию героин в зефире

15:58 | 07.10.2020 | Криминал

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Житель Пензы 1971 года рождения, работающий таксистом, попытался передать в исправительную колонию №5 крупную партию героина, спрятав наркотик в зефире. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе таксист попытался передать в колонию героин в зефире. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Изъяты небольшие свертки в полиэтиленовых пакетиках в количестве 39 штук разного диаметра», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что обнаружить запрещенное вещество в продуктовой передаче, которая предназначалась осужденному, отбывающему наказание за кражу, помогла служебная собака.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к попытке организации доставки наркотического средства причастен еще один осужденный — уроженец Пензы 1998 года рождения, отбывающий четырехлетний срок за кражу и разбой», — добавили в УФСИН.

В управлении пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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