В Пензе осужден экс-чиновник областного правительства Игорь Балашов Криминал

Пенза, 8 октября 2020. PenzaNews. Наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе сроком на три года со штрафом в размере 70 тыс. рублей назначено бывшему начальнику управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Игорю Балашову, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой следственного управления СКР по региону, в котором фамилия экс-чиновника не называется.

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«Следствием и судом установлено, что с июня по декабрь 2011 года начальник отдела реализации административной реформы управления государственной службы и кадров правительства области предложил директору государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» создать юридическое лицо, которое будет заниматься предпринимательской деятельностью путем заключения договоров оказания услуг с МФЦ в рамках реализации целевых программ, и впоследствии управлять им. Директор МФЦ, находившийся в служебной зависимости от чиновника, согласился. От деятельности созданной организации они планировали получать доход», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в конце 2011 года чиновник пензенского правительства подыскал аффилированных лиц в качестве учредителей общества с ограниченной ответственностью, которое впоследствии на коммерческой основе участвовало в выполнении целевых программ, направленных на снижение административных барьеров и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг.

«При пособничестве директора МФЦ чиновник привлек сотрудников государственного автономного учреждения в качестве работников созданной организации, осуществлял управление юридическим лицом через доверенных лиц», — отмечается в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что сотрудник правительства организовал предоставление льгот и преимуществ фирме, которая фактически осуществляла свою деятельность на базе МФЦ, а также участие компании в конкурсных процедурах по закупке товаров, работ и услуг для нужд многофункционального центра.

«В результате незаконного участия в предпринимательской деятельности начальник управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области с декабря 2011 года по декабрь 2018 года обратил в свою пользу более 20 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем подчеркивается, что приговор по уголовному делу, расследование которого велось при взаимодействии сотрудников региональных управлений СКР и ФСБ, пока не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в отношении экс-директора ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» («МФЦ») Александра Валетова, которому вменялось пособничество в незаконном участии в предпринимательской деятельности, дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.