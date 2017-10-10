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Шестеро пензенцев попали в «Кадровый резерв 2.0» от «Петербургской политики»

14:49 | 10.10.2017 | Политика

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Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Аналитики фонда «Петербургская политика» включили шестерых представителей Пензенской области — уроженцев региона или людей, построивших здесь карьеру — в обзор «Кадровый резерв 2.0», в который вошли политики, чиновники и общественные деятели 1970-х и 1980-х годов рождения, потенциально способные составить костяк для пополнения ключевых позиций в российской власти в ближайший год.

Шестеро пензенцев попали в «Кадровый резерв 2.0» от «Петербургской политики»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перечень таких персон структурирован по годам рождения, а внутри соответствующих групп — по экспертной оценке потенциала карьерной успешности с учетом предыдущих должностей, текущего статуса, срока назначения на нынешний пост и интенсивности упоминаний в открытых источниках о возможном дальнейшем продвижении.

Среди лиц 1982 года рождения на третьем месте — после министра экономического развития России Максима Орешкина и главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова — расположилась уроженка Пензы, детский омбудсмен Анна Кузнецова, которая также является председателем Ассоциации организаций по защите семьи при Общественной палате страны.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

В группу рожденных в 1981 году попал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, который внутри нее занимает девятую строчку. Отмечается, в частности, что у чиновника имеется опыт работы в партии «Единая Россия».

Министр экономики Пензенской области Сергей Капралов

В этой же группе десятая позиция отведена заместителю руководителя аппарата – начальнику управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области Игорю Балашову, данных о биографии которого аналитикам найти не удалось — они, как и у ряда других чиновников, на официальном сайте органа госвласти отсутствуют.

Замруководителя аппарата – начальник управления госслужбы и кадров правительства Пензенской области Игорь БалашовФото: Pnzreg.ru

Вместе с тем указано, что Сергей Капралов и Игорь Балашов ранее были включены в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, в него входит заместитель руководителя аппарата – начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Алексей Панин. Он занял 19-ю строчку в группе претендентов на высокие должности 1980 года рождения. При этом данные о его трудовом пути также отсутствуют.

Замруководителя аппарата – начальник управления по обеспечению деятельности губернатора Алексей ПанинФото: Pnzreg.ru

Олег Мельниченко, который в последние годы работал заместителем полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе, в сентябре 2017 года был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области, а затем стал членом Совета Федерации, расположился на 12-й строчке среди перспективных политиков 1973 года рождения.

Член Совета Федерации РФ Олег Мельниченко

Еще один сенатор от Пензенской области Алексей Дмитриенко, который на год старше, расположился на 23-й позиции в соответствующей группе.

Член Совета Федерации РФ Алексей Дмитриенко

Как отмечается в комментарии к обзору, к 2017 году на первый план вышла задача омоложения корпуса управленцев как такового — вне четкой привязки к их профессиональному и личностному бэкграунду.

«Тренд на омоложение активно популяризировался органами власти в качестве важнейшего — а подчас и ключевого — аргумента, обосновывающего кадровое назначение. Стало формироваться представление о том, что именно омоложение кадров отвечает актуализирующемуся общественному запросу на «обновление» в политике и во власти. Все это заметно разогрело ожидания омоложения — или, пользуясь выражением Рамазана Абдулатипова, «озеленения кадров» — как ключевой тенденции назначений 2017–2018 годов», — говорится в тексте.
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