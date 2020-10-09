В Пензе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества на 765 тыс. рублей Криминал

Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по факту мошенничества на 765 тыс. рублей возбуждено в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

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«По словам 43-летнего местного жителя ему позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он сказал, что злоумышленники пытаются оформить кредит на имя мужчины, а для предотвращения мошенничества ему нужно самому через мобильное приложение оформить заем и перевести деньги на «безопасный» счет. Не заподозрив обмана, гражданин так и сделал: через банкомат он снял денежные средства и перечислил 765 тыс. рублей на указанный счет», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что в настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.