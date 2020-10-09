Под Пензой возбуждено дело в отношении мужчины, зарезавшего собаку Криминал

Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными» возбуждено в отношении жителя Бессоновского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В ходе предварительной проверки установлено, что в сентябре 2020 года в селе Грабово житель района в дневное время пришел к знакомому односельчанину. В это время во дворе домовладения находилась на привязи собака неустановленной породы. Бессоновец умышленно неоднократно нанес животному удары ножом в область шеи и применил к ней физическую силу, причинив боль и физические страдания, повлекшие гибель собаки. Услышавшие визг животного соседи обратились в полицию», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

«Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры района», — отметили в ведомстве.