В отношении главы сельхозпредприятия прекращено дело, возбужденное после гибели завскладом Криминал

Пенза, 10 октября 2020. PenzaNews. Суд прекратил уголовное дело в отношении генерального директора сельхозпредприятия, осуществляющего деятельность в Пензенском районе Пензенской области, которому вменялось нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«Следствием и судом установлено, что вечером 29 мая 2020 года в Пензенском районе женщина 1966 года рождения, состоявшая в должности заведующей складом общества с ограниченной ответственностью, занимающегося растениеводством, присутствовала при выполнении погрузочно-разгрузочных работ. В нарушение норм и правил по предотвращению производственного травматизма руководитель организации допустил к работе потерпевшую без обучения, стажировки и проверки знаний требований охраны труда. В результате допущенных нарушений произошло опрокидывание на женщину вилочного погрузчика с загруженным картофелем. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте происшествия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в ходе следствия от руководителя организации поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа.

«Материальный ущерб и моральный вред, причиненный потерпевшей стороне, возмещен подозреваемым в полном объеме», — отметила Татьяна Махницкая.

Она уточнила, что судом ходатайство мужчины удовлетворено.

«Уголовное дело прекращено. Генеральному директору общества с ограниченной ответственностью назначен судебный штраф в размере 50 тыс. рублей. Решение суда не вступило в законную силу», — сказала старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР.