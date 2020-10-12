В Пензенской области женщина лишилась почти 350 тыс. рублей после беседы с незнакомцем Криминал

Пенза, 12 октября 2020. PenzaNews. 34-летняя жительница Сердобского района Пензенской области лишилась почти 350 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, женщине позвонил незнакомец, который, действуя под видом сотрудника службы безопасности банка, предупредил ее о якобы предпринимаемой попытке неких лиц оформить на нее кредит в размере 250 тыс. рублей и предложил назвать данные карты и коды из SMS для блокировки операции.

«Не заподозрив обмана, женщина предоставила все необходимые сведения. После этого она обнаружила, что с ее карты произошло списание 348 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.