В Пачелме мужчина приговорен к 9 годам колонии за убийство знакомой Криминал

Пенза, 13 октября 2020. PenzaNews. 23-летний житель рабочего поселка Пачелма Пензенской области приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима за убийство знакомой. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, днем 19 мая 2020 года мужчина встретился со своей знакомой 1981 года рождения. Вдвоем они употребили алкоголь на участке местности, расположенном на расстоянии около 450 метров от жилых домов на улице Бурденко в Пачелме. В процессе общения между ними произошел конфликт. В ходе допросов злоумышленник показал, что потерпевшая начала вести себя агрессивно, несколько раз ударила его. Разозлившись, мужчина вооружился топором, лежавшим около мангала, и нанес им не менее пяти ударов по голове женщины», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, осознав, что потерпевшая не подает признаков жизни, злоумышленник скрылся с места происшествия.

«В начале июня тело погибшей было обнаружено ее матерью», — добавила Татьяна Махницкая.

Она отметила, что приговор пока не вступил в силу.