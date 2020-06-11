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Обвиняемый в убийстве женщины в Пачелме заключен под стражу

09:42 | 11.06.2020 | Криминал

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Пенза, 11 июня 2020. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 23-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве знакомой в рабочем поселке Пачелма Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Обвиняемый в убийстве женщины в Пачелме заключен под стражу

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 19 мая обвиняемый встретился в Пачелме со своей знакомой 1981 года рождения. Приобретя спиртное, они вдвоем распивали алкоголь на участке местности, расположенном недалеко от домов на улице Бурденко. Через некоторое время между ними произошла ссора. Со слов обвиняемого, потерпевшая начала вести себя агрессивно, несколько раз ударила его. Разозлившись, молодой человек ударил ее деревянной палкой по ноге, а затем — не менее двух раз топором по голове», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что после этого злоумышленник скрылся и никому не рассказал о произошедшем.

«6 июня тело погибшей было обнаружено на месте происшествии ее матерью. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила от полученной черепно-мозговой травмы», — уточнила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в рамках возбужденного уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы, назначен ряд судебных экспертиз.

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