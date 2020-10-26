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В Пензе мошенница выманила у женщины более 400 тыс. рублей

09:08 | 26.10.2020 | Криминал

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Пенза, 26 октября 2020. PenzaNews. 28-летняя жительница Пензы лишилась более 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы.

В Пензе мошенница выманила у женщины более 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, злоумышленница, которая представилась сотрудником службы безопасности банка, сначала убедила собеседницу установить на телефон приложение для проверки наличия вирусов, а затем уговорила оформить кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

«Жительница Пензы, следуя указаниям злоумышленницы, перевела 406 тыс. рублей на указанный счет. Позже она призналась полицейским, что о подобных способах обмана была осведомлена», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

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