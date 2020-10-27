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В Пензе женщина лишилась 281 тыс. рублей после беседы с незнакомкой

11:38 | 27.10.2020 | Криминал

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Пенза, 27 октября 2020. PenzaNews. 45-летняя жительница Пензы лишилась 281 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы.

В Пензе женщина лишилась 281 тыс. рублей после беседы с незнакомкой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонила неизвестная, которая, действуя под видом сотрудницы службы безопасности банка, предупредила ее о якобы совершаемых по счетам подозрительных операциях и предложила перевести денежные средства на резервные счета.

«Поверив злоумышленнице, женщина через банкомат сняла деньги и перевела на указанный счет 281 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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