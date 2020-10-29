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В Пензе пять человек предстанут перед судом по обвинению в производстве наркотиков

09:19 | 29.10.2020 | Криминал

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Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Пятеро жителей Пензы в возрасте от 32 до 50 лет предстанут перед судом по обвинению в незаконном производстве и хранении синтетических наркотиков в особо крупном размере. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензе пять человек предстанут перед судом по обвинению в производстве наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в период с июля по сентябрь 2019 года пятеро товарищей, преследуя корыстную цель обогащения, в гараже на территории частного домовладения одного из них на улице Пилотной города Пензы организовали производство синтетических наркотических средств с использованием различного оборудования, жидкостей и прекурсоров», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в результате следственных действий, проведенных сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области, у злоумышленников было изъято свыше 28 кг наркотика и более 6 кг прекурсоров.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Пензенский областной суд», — уточнили в прокуратуре.

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