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К 15 годам колонии приговорен мужчина, до смерти забивший скалкой двоих человек

08:50 | 03.11.2020 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима назначено 48-летнему жителю села Кевдо-Мельситово Каменского района Пензенской области, до смерти забившему скалкой двоих человек. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

К 15 годам колонии приговорен мужчина, до смерти забивший скалкой двоих человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что днем 27 июня 2020 года нетрезвый мужчина пришел в дом к 59-летнему односельчанину. Принесенной с собой скалкой он нанес находившейся там в состоянии алкогольного опьянения 37-летней супруге не менее 49 ударов в область головы, туловища и конечностей, причинив ей тяжкий вред здоровью. После этого злоумышленник отвел ее в ванную комнату, чтобы она смыла кровь и смогла пойти с ним домой, а сам отправился к спавшему на кровати в состоянии алкогольного опьянения хозяину дома. Той же скалкой незваный гость нанес ему не менее пяти ударов в область головы», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в этот момент в дом зашел сын избитого мужчины, который вызвал скорую помощь.

«В тот же вечер потерпевшие скончались в машине скорой помощи по пути в больницу», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что, как позднее пояснил злоумышленник, за неделю до трагических событий жена ушла от него, он намеревался вернуть ее домой, а также хотел из ревности наказать обидчиков.

«Приговор в законную силу не вступил», — сказали в пресс-службе.

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