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Прокуратура начала проверку в связи с убийством девушки-подростка под Пензой

14:57 | 03.11.2020 | Криминал

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Пенза, 3 ноября 2020. PenzaNews. Прокуратура Бессоновского района начала проверку в связи с убийством 17-летней жительницы Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратура начала проверку в связи с убийством девушки-подростка под Пензой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Несовершеннолетняя студентка среднего специального учебного заведения пропала вечером 1 ноября. Ее тело было обнаружено 2 ноября в районе железнодорожной станции в селе Бессоновка. Правоохранительными органами установлена причастность к совершению преступления 15-летнего жителя районного центра», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в ходе проверки предстоит оценить работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также проверить условия проживания и воспитания обоих подростков.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», находится на контроле прокуратуры.

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