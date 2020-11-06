Житель Никольска обвиняется в причинении смерти знакомому Криминал

Пенза, 6 ноября 2020. PenzaNews. Житель Никольска Пензенской области 1984 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«По данным следствия, вечером 27 июля 2020 года обвиняемый встретил двух знакомых. Втроем они начали распивать спиртное на улице около его дома. Со слов злоумышленника, в процессе общения потерпевший беспричинно нанес ему удар рукой по лицу, между ними завязалась потасовка. Их разнял проходивший мимо мужчина. После этого компания разошлась. Через некоторое время обвиняемый вновь встретил потерпевшего на улице Победы в Никольске и, вспомнив, что в тот вечер обидчик первым ударил его, начал избивать мужчину. В общей сложности он нанес ему не менее восьми ударов руками по голове и не менее 12 — по телу», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на следующий день потерпевший 1973 года рождения умер в больнице Пензы от закрытой черепно-мозговой травмы.

По словам Татьяны Махницкой, в отношении никольчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отметила она.