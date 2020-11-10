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Мошенники оформили на жительницу Пензы кредит на 625 тыс. рублей

09:30 | 10.11.2020 | Криминал

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Пенза, 10 ноября 2020. PenzaNews. Мошенники оформили на жительницу Пензы 1967 года рождения кредит на сумму 625 тыс. рублей, после чего перевели эти деньги на неустановленный счет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

Мошенники оформили на жительницу Пензы кредит на 625 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец сказал, что на имя гражданки оформлена заявка на получение кредита. На это жительница Пензы ответила, что никаких заявок не оставляла», — отметили в ведомстве.

В полиции добавили, что злоумышленник под предлогом отмены операции убедил собеседницу зайти в онлайн-приложение и выполнить ряд действий.

«Женщина так и сделала. Позже она обнаружила, что на ее имя был оформлен кредит», — сказали в пресс-службе.

В УМВД уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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