Восемь человек осуждены за кражу дизтоплива из нефтепродуктопровода в Городищенском районе Криминал

Пенза, 11 ноября 2020. PenzaNews. Восемь жителей Пензенской области в возрасте от 34 до 57 лет в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ «Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что не позднее сентября 2018 года 34-летний житель рабочего поселка Чаадаевка предложил своему 42-летнему знакомому предпринимателю совершить хищение дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода АО «Транснефть – Дружба», проходящего по территории Городищенского района. К соучастию в хищении злоумышленники привлекли еще шестерых знакомых и родственников, распределив между ними обязанности от залива и хранения топлива до его дальнейшей реализации», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в период с 1 сентября 2018 года по 8 мая 2019-го инициатор преступной деятельности осуществил врезку в магистральный нефтепродуктопровод в 3,5 км от Чаадаевки, а его сообщники проложили отвод протяженностью свыше 4 км в ангар на территории автохозяйства в рабочем поселке, пуск которого состоялся 26 июня 2019 года.

«Ущерб АО «Транснефть – Дружба» от хищения 9,877 тонны летнего дизельного топлива превысил 480 тыс. рублей. В результате незаконной врезки также был причинен ущерб магистральному нефтепродуктопроводу на сумму около 38 тыс. рублей», — уточнили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что на следующий день после заполнения резервуаров украденным дизтопливом один из злоумышленников повез его на своем автомобиле «МАЗ» в придорожный комплекс в Кузнецке, а после его передачи на реализацию соучастники были одновременно задержаны в Чаадаевке и Пензе.

«Похищенное топливо собственнику возвращено. Ущерб от незаконной врезки компенсирован страховой компанией. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил четверым соучастникам наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 2 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, еще четверым — на срок от 1 года до 1,5 лет условно с испытательным сроком от 1,5 до 2 лет. Четыре человека взяты под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил», — сказали в пресс-службе.