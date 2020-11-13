Пенсионерка из Пензы перечислила мошенникам более 600 тыс. рублей Криминал

Пенза, 13 ноября 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1952 года рождения перечислила неизвестным более 600 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка.

«Он сказал, что по счетам пенсионерки производятся подозрительные операции. Для сохранности денежных средств мнимый банковский сотрудник посоветовал гражданке перечислить их на «резервные» счета», — отметили в полиции.

В пресс-службе добавили, что женщина отправилась к банкомату и перевела крупную сумму на несколько чужих абонентских номеров связи.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в УМВД.