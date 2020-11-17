Утверждено обвинительное заключение по делу о двойном убийстве в Лунино Криминал

Пенза, 17 ноября 2020. PenzaNews. Первый заместитель прокурора Пензенской области Владимир Громов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего мужчины, которому вменяется совершение двойного убийства в рабочем поселке Лунино и нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

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«В ходе расследования установлено, что вечером 3 июня 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей матерью и бабушкой. Бабушка пообещала вызвать сотрудников полиции. После ее слов злоумышленник нанес каждой из родственниц не менее 40 ударов кулаком, ногой и деревянной палкой по различным частям тела. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия. Мужчина просидел в квартире до раннего утра, а затем обратился в полицию», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что, согласно материалам дела, 29 ноября 2019 года в ночное время злоумышленник был задержан сотрудниками ДПС после того, как его автомобиль «ВАЗ-21101» врезался в дерево на улице Революционной в Пензе, при этом от медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался.

«В августе 2019 года злоумышленник уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишен права управления транспортными средствами на полтора года», — уточняется в сообщении.

В нем поясняется, что в настоящее время данное уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.