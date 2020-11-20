Жителю Пензенской области назначены обязательные работы за кражу меда Криминал

Пенза, 20 ноября 2020. PenzaNews. Наказание в виде 180 часов обязательных работ назначено 41-летнему жителю Колышлейского района Пензенской области, который признан судом виновным в краже меда из дома односельчанина. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что в конце августа 2020 года в вечернее время колышлеец распивал спиртные напитки в компании односельчанина в его доме. Когда хозяин жилища уснул, гость обнаружил в ванной комнате пластмассовую канистру с цветочным медом массой около 23,5 кг и похитил ее, рассчитывая впоследствии реализовать», — сказали в надзорном ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 5 тыс. рублей.

«Продать мед злоумышленнику не удалось, поскольку потерпевший обнаружил пропажу и сообщил об этом в полицию. Похищенное имущество было изъято стражами порядка», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что приговор суда вступил в законную силу.