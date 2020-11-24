В Пензе осужден экс-сотрудник ИК-4, согласившийся за взятку помочь с покупкой наркотика Криминал

Пенза, 24 ноября 2020. PenzaNews. 22-летний мужчина, ранее занимавший должность младшего инспектора группы надзора отдела безопасности исправительной колонии №4 в Пензе, признан судом виновным в получении взятки и пособничестве в покушении на незаконное приобретение наркотических средств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генпрокуратуры России.

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«В суде установлено, что младший инспектор группы надзора отдела безопасности исправительного учреждения в мае 2020 года договорился с отбывающим в этой колонии наказание заключенным о доставке наркотического средства и психотропного вещества за материальное вознаграждение в размере более 12 тыс. рублей. Денежные средства супруга заключенного перевела на банковскую карту, принадлежащую знакомому сотрудника колонии, который не был осведомлен о его преступных намерениях», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что работник ИК-4 через интернет приобрел 2,71 грамма гашиша и 2,75 грамма амфетамина и принес их домой, чтобы затем доставить на территорию колонии.

«Довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли. Наркотическое средство и психотропное вещество у сотрудника исправительного учреждения были изъяты правоохранительными органами в ходе осмотра его жилища», — отмечается в сообщении.

Из него также следует, что мужчина, отбывающий наказание в ИК-4, признан виновным в даче взятки и покушении на незаконное приобретение наркотических средств.

«Суд назначил бывшему должностному лицу наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и запретил ему занимать в течение одного года определенные должности. Второму осужденному по совокупности преступлений и приговоров назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в пресс-релизе.