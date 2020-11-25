Жительница Малосердобинского района признана виновной в убийстве мужа Криминал

Пенза, 25 ноября 2020. PenzaNews. Малосердобинский районный суд Пензенской области на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор в отношении 51-летней женщины, которой вменялось убийство супруга. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«По делу установлено, что 11 апреля 2020 года на кухне жилого дома в селе Николаевка между подсудимой и ее 49-летним супругом произошла ссора, в ходе которой женщина нанесла мужчине ножом один удар в область сердца. Потерпевший через непродолжительное время скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», — сказали в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что сначала жена убитого явилась с повинной, однако впоследствии отказалась признавать свою вину, настаивая на том, что супруг в ходе ссоры ударил ее, после чего сам наткнулся на находившийся у нее в руке нож.

«Женщина заявила ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом присяжных заседателей. [...] Оценив представленные прокурором доказательства, коллегия присяжных единогласным вердиктом признала злоумышленницу виновной в совершенном преступлении», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что суд на основании вердикта присяжных и с учетом предложения гособвинителя о мере наказания приговорил жительницу Малосердобинского района к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

«Приговор в законную силу не вступил», — подчеркнули в пресс-службе.