Завершено расследование дела о выводе за рубеж более 60 млн. евро Криминал

Москва, 28 ноября 2020. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, осуществлявших незаконную деятельность на территории пяти субъектов РФ, в том числе в Пензенской области, которым вменяется незаконный вывод за рубеж более 60 млн. евро, завершено в Подмосковье.

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«По данным следствия, в июле 2013 года двое жителей Московского региона организовали преступное сообщество, к участию в котором в период с 2013 по 2018 годы привлекли еще восемь лиц, которые осуществили преступную деятельность на территории Москвы, Московской области, Пензы и Ставропольского края. [...] Сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников. Деятельность преступной организации была направлена на вывод денежных средств в Турецкую Республику с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов шести организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 млн. евро», — говорится в сообщении пресс-службы главного следственного управления СКР по Московской области.

В нем добавляется, что также установлена причастность двоих обвиняемых к хищению 1 млн. долларов у двоих граждан 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте на улице Садовой-Самотечной в Москве.

«Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двоих обратившихся к ним мужчин 57,7 млн. рублей, которые они планировали обменять на 1 млн. долларов», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что следователем наложен арест на денежные средства в сумме примерно 385 млн. рублей, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных фирм, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн. рублей — это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.

«Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что перед судом предстанут пять человек, дела в отношении двоих соучастников были выделены в отдельное производство, а еще одному уже вынесен приговор.

«Один из сообщников находится в международном розыске», — сообщается в тексте.