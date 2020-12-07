По факту невыплаты зарплаты работникам «Городищенского ПАТП» возбуждено уголовное дело Криминал

Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие» в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

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«4 декабря 2020 года городищенским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Городищенское ПАТП» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что, по данным следствия, 35 работникам организации, учредителями которой являются администрация Городищенского района и департамент государственного имущества Пензенской области, в период с марта по ноябрь 2020 года свыше двух месяцев полностью не выплачивалась зарплата.

«Задолженность по заработной плате составила более 1,2 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем сказано, что в настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и погашению задолженности.