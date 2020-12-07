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По факту невыплаты зарплаты работникам «Городищенского ПАТП» возбуждено уголовное дело

13:26 | 07.12.2020 | Криминал

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Пенза, 7 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту невыплаты зарплаты работникам ООО «Городищенское пассажирское автотранспортное предприятие» в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального следственного управления СКР.

По факту невыплаты зарплаты работникам «Городищенского ПАТП» возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«4 декабря 2020 года городищенским межрайонным следственным отделом регионального Следственного комитета по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Городищенское ПАТП» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ», — отмечается в тексте.

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В нем добавляется, что, по данным следствия, 35 работникам организации, учредителями которой являются администрация Городищенского района и департамент государственного имущества Пензенской области, в период с марта по ноябрь 2020 года свыше двух месяцев полностью не выплачивалась зарплата.

«Задолженность по заработной плате составила более 1,2 млн. рублей», — уточняется в пресс-релизе.

В нем сказано, что в настоящее время принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и погашению задолженности.

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