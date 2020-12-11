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Установлены предполагаемые убийцы женщины в Пензенской области

16:37 | 11.12.2020 | Криминал

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Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Двое мужчин, которые, предположительно, причастны к совершению убийства женщины в Пензенской области в 2018 году, задержаны после обращения матери и сестры погибшей к главе СКР Александру Бастрыкину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

Установлены предполагаемые убийцы женщины в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело было принято к производству сотрудниками центрального аппарата ведомства, на место также выехали криминалистам главного управления криминалистики СК России», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что специалисты провели повторные исследования геномного материала, обнаруженного на предметах, изъятых с места происшествия.

«В результате сравнения образцов ДНК лиц, входивших в круг общения погибшей, был установлен ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, проживавший недалеко от места совершения преступления, а чуть позже задержан второй соучастник преступления — 25-летний сосед потерпевшей. Обоим мужчинам уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допросов обвиняемые дали показания об обстоятельствах совершенного преступления», — сказано в пресс-релизе.

В тексте поясняется, что в настоящее время проводятся следственные действия и экспертные исследования, направленные на закрепление доказательной базы.

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