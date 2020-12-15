В Пензе мать двоих детей подозревается в сбыте героина Криминал

Пенза, 15 декабря 2020. PenzaNews. Жительница Пензы 1988 года рождения, воспитывающая двоих несовершеннолетних детей, подозревается в сбыте героина.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, во время задержания она имела при себе 11 свертков с наркотиком, которые были приготовлены к сбыту на территории областного центра.

«В ходе проведения обыска по месту жительства женщины полицейские обнаружили героин общим весом около 300 граммов, что соответствует 200 разовым дозам», — сказали в ведомстве.

В полиции добавили, что, согласно имеющимся данным, злоумышленница в своей квартире фасовала наркотик, после чего обустраивала тайники в подъездах жилых домов Октябрьского района Пензы.

«Женщина официально нигде не трудоустроена. По ее словам, пойти на совершение преступления ее заставила тяжелая жизненная ситуация», — отметили в пресс-службе.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело.