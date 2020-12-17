В Пензе вступил в силу приговор руководителям и сотрудникам «Центра коррекции веса» Криминал

Пенза, 17 декабря 2020. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 29 июля 2020 года, которым шесть человек — руководители и сотрудники «Центра коррекции веса» — признаны виновным в мошенничестве за обман более 120 клиентов на сумму свыше 13 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь облсуда Наталья Яшина.

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«Суд установил, что в 2016 году в Пензе была организована преступная группа, целью которой являлось совершение хищения денежных средств под предлогом оказания фиктивных медицинских и косметологических услуг в лечебных целях. Во исполнение преступного плана был оборудован специальный «Центр коррекции веса», расположенный на улице Московской, в котором находились call-центр, ресепшен, кабинеты менеджеров-диагностов, координаторов, кредитных специалистов, косметологические кабинеты, бухгалтерия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что у представителей центра имелась база телефонных номеров, по которым они обзванивали потенциальных клиентов и приглашали на «бесплатную» диагностику организма, якобы проводимую в рамках федеральной программы «Здоровая нация».

«Менеджеры центра, зачастую не имеющие медицинского образования, проводили диагностику организма и убеждали клиентов путем заключения кредитных договоров приобрести косметологические услуги, в которых потерпевшие не нуждались», — отметила Наталья Яшина.

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Она уточнила, что суд первой инстанции приговорил фактического управляющего центра – жителя Московской области к лишению свободы на срок 3,5 года, номинального директора из Сердобского района — 2,5 года, двух сотрудниц — 2 и 2,5 года соответственно.

«Они были взяты под стражу в зале суда и будут отбывать наказание в колонии общего режима. Двум подсудимым женщинам, одна из которых имеет малолетнего ребенка и на момент вынесения приговора была беременна, а вторая проработала в центре короткий промежуток времени, суд назначил условную меру наказания с испытательным сроком 3 года», — пояснила пресс-секретарь.

По ее словам, суд также удовлетворил заявленные гражданские иски потерпевших.

«Не согласившись с приговором, трое осужденных и четыре защитника подали апелляционные жалобы, которые судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлены без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — резюмировала Наталья Яшина.