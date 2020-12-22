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Житель Пензы лишился 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже

09:22 | 22.12.2020 | Криминал

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Пенза, 22 декабря 2020. PenzaNews. Проверка организована по факту мошенничества, жертвой которого стал житель Пензы 1987 года рождения, лишившийся 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Житель Пензы лишился 1,6 млн. рублей в надежде заработать на бирже. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина рассказал, что ему позвонила неизвестная, которая предложила получить дополнительный заработок путем инвестирования на торговой бирже. В течение полутора месяцев гражданин через мобильное приложение, а также через терминалы в торговых центрах перечислил на неустановленные счета 1 млн. 607 тыс. рублей», — сказали в полиции.

В ведомстве добавили, что когда пензенец захотел вывести деньги, злоумышленники предложили перечислить дополнительную сумму, однако он отказался.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — отметили в пресс-службе.

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