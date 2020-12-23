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Скрывавшийся осужденный задержан в Иссе, где он планировал встретить Новый год

10:14 | 23.12.2020 | Криминал

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Пенза, 23 декабря 2020. PenzaNews. Сотрудники управлений ФСИН и МВД России по Пензенской области задержали разыскиваемого 29-летнего мужчину, который на протяжении нескольких месяцев скрывался в Московской области, а в преддверии Нового года решил тайно вернуться домой в рабочий поселок Исса, чтобы отметить праздник в кругу семьи.

Скрывавшийся осужденный задержан в Иссе, где он планировал встретить Новый год. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сопротивления он не оказал, однако пытался скрыться от правоохранителей в чердачном помещении дома, завернувшись в ковер», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

В ведомстве пояснили, что мероприятия по розыску мужчины осуществлялись, поскольку тот уклонился от отбывания не связанного с лишением свободы наказания за оскорбление представителя власти, а также ему вменяется хранение и распространение наркотиков.

«В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он доставлен в СИЗО-1», — сказали в пресс-службе.

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