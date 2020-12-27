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Завершено расследование дела об избиении до смерти мужчины на берегу Суры в Пензе

13:36 | 27.12.2020 | Криминал

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Пенза, 27 декабря 2020. PenzaNews. Двое жителей Пензы предстанут перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть мужчины 1987 года рождения на берегу Суры летом 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Завершено расследование дела об избиении до смерти мужчины на берегу Суры в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 21 июня двое приятелей 1995 и 1997 годов рождения употребляли спиртное в компании девушек на берегу реки Суры недалеко от улицы Лагерной в Пензе. Около 19.00 у них произошел конфликт с женщиной из соседней компании, отдыхавшей рядом. Далее выяснять отношения мужчины начали с ее сожителем. Конфликт перерос в драку, в ходе которой злоумышленники нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами по голове, шее и телу. После избиения обвиняемый 1995 года рождения тайно похитил принадлежащий мужчине мобильный телефон стоимостью 4 тыс. рублей», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что потерпевший скончался на месте происшествия от полученной закрытой черепно-мозговой травмы.

«Следствием установлено, что злоумышленник 1995 года рождения причастен к совершению еще двух противоправных деяний», — добавили в управлении.

В ведомстве отметили, что мужчине вменяются покушение на угон и угон.

«Ранее оба приятеля уже привлекались к уголовной ответственности: один — за грабеж и умышленное причинение легкого вреда здоровью, второй — за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и грабеж. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — пояснили в СУ СКР.

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