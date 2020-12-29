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По факту травмирования рабочего при реконструкции Бакунинского моста возбуждено дело

10:47 | 29.12.2020 | Криминал

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Пенза, 29 декабря 2020. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда» возбуждено по факту травмирования работника коммерческой организации при реконструкции Бакунинского моста в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

По факту травмирования рабочего при реконструкции Бакунинского моста возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 19 декабря 2020 года монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, находясь на стройплощадке по реконструкции Бакунинского моста города Пензы, поднялся на строительные леса для проведения работ по монтажу консольной плиты, зачистки участков конструкции для проведения сварочных работ», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, согласно материалам дела, мужчина 1972 года рождения, приступив к работе без фиксации предохранительного пояса со страховочным устройством за конструкцию лесов, упал с высоты около 7 метров и получил сочетанную травму головы и груди с переломом ребер, квалифицирующуюся как тяжкий вред здоровью.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснили в управлении.

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