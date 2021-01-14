Экс-руководитель «Пензастроя» обвиняется в злоупотреблении полномочиями Криминал

Пенза, 14 января 2021. PenzaNews. Бывший руководитель ОАО «Пензастрой» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на едином портале прокуратуры РФ.

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«По версии следствия, бывший директор открытого акционерного общества «Пензастрой», используя свои полномочия вопреки законным интересам организации, направлял полученные от участников долевого строительства денежные средства на цели, не связанные со строительством многоквартирных домов», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в результате этих действий компанией не было достроено пять многоквартирных домов, 761 участник долевого строительства не получил в установленные сроки приобретенные жилые и нежилые помещения.

«По уголовному делу заявлено 36 гражданских исков о взыскании денежных средств», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что в ближайшее время дело будет направлено в Ленинский районный суд Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в июне 2018 года арбитражный суд региона признал открытое акционерное общество «Пензастрой», возглавляемое почетным гражданином села Наровчат, города Пензы и Пензенской области Валентином Журавлевым, несостоятельным (банкротом).

С 8 апреля 2019 года конкурсным управляющим ОАО «Пензастрой» является Владимир Виноградов.