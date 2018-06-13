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Компания «Пензастрой» признана банкротом

15:08 | 13.06.2018 | Экономика

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Пенза, 13 июня 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области признал ОАО «Пензастрой» банкротом, в отношении организации открыто конкурсное производство сроком шесть месяцев.

Компания «Пензастрой» признана банкротом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее решение было принято судьей Еленой Карповой в ходе заседания, состоявшегося в среду, 13 июня, по результатам рассмотрения отчета временного управляющего Венеры Аминовой и ходатайства кредиторов.

Судебное заседание по вопросу завершения либо продления процедуры конкурсного производства назначено на 14.00 12 декабря.

Конкурсным управляющим утверждена Венера Аминова.

В срок до 5 декабря ей необходимо представить в суд отчеты о проделанной работе, расходовании денежных средств должника, реализации имущества и обоснование продления либо завершения процедуры конкурсного производства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 18 октября 2017 года в отношении ОАО «Пензастрой» по иску АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) была введена процедура наблюдения.

1 июня 2018 года состоялось первое собрание кредиторов, на котором временный управляющий ОАО «Пензастрой» Венера Аминова представила результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности должника. По ее словам, было выявлено нецелевое расходование денежных средств, привлеченных «Пензастроем» для возведения пяти домов, а также установлены признаки преднамеренного банкротства.

В итоге на собрании кредиторов было принято решение ходатайствовать о признании ОАО «Пензастрой» банкротом.

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