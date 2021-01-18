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Машинист бульдозера осужден за гибель человека на полигоне ТБО в Пензе

13:22 | 18.01.2021 | Криминал

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Пенза, 18 января 2021. PenzaNews. Наказание в виде полутора лет ограничения свободы назначено машинисту бульдозера МУП по очистке города, который после трагического инцидента на полигоне ТБО на улице Осенней в Пензе признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Машинист бульдозера осужден за гибель человека на полигоне ТБО в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что утром 16 января 2019 года машинист бульдозера муниципального унитарного предприятия по очистке города, управляя гусеничным трактором с бульдозерным оборудованием, выполнял работы по выравниванию мусора на полигоне твердых бытовых отходов на улице Осенней в Пензе. Не убедившись в безопасности маневра, он начал осуществлять движение и по неосторожности совершил наезд на мужчину 1964 года рождения», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе напомнили, что потерпевший скончался на месте происшествия от тупой сочетанной травмы.

«Приговор не вступил в законную силу», — отметили в СУ СКР.

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