В Пензе несостоявшаяся суррогатная мать осуждена за покушение на мошенничество Криминал

Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. Жительница Пензы 2000 года рождения, которая пообещала знакомому стать суррогатной матерью и родить ему ребенка, но не сделала этого, признана судом виновной в покушении на мошенничество. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил официальный представитель Ленинского районного суда города.

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Он пояснил, что злоумышленница, не намереваясь проходить медицинские процедуры, связанные со сдачей анализов, экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО) и вынашиванием ребенка, выманила денежные средства в сумме 453 тыс. 290 рублей из тех 900 тыс. рублей, которые мужчина был готов потратить на эти цели.

«Довести свой преступный умысел, направленный на хищение 900 тыс. рублей, она не смогла по независящим от нее обстоятельствам», — сказал собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что к смягчающим обстоятельствам суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, наличие малолетнего ребенка, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, принесение извинений потерпевшему, состояние здоровья близких родственников и молодой возраст.

«Согласно приговору суда, женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, с осужденной в его пользу взыскано 453 тыс. 290 рублей», — уточнил он.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.